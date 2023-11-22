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​В День Югры на выставке «Россия» пройдет пленарная сессия, посвященная инвестициям в человека

На стенде Югры в Москве на ВДНХ состоится разговор и социальных инвестициях

​В День Югры на выставке «Россия» пройдет пленарная сессия, посвященная инвестициям в человека
Фото t.me/komarova_ugra

23 ноября в рамках «Дня Югры» на международной выставке-форуме «Россия» пройдет пленарная сессия «Инвестиция в человека – инвестиция в будущее». Ее организует социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум. Разговор сосредоточится на обсуждении вопросов социальной устойчивости, достижения стратегических целей в социальной политике и сбалансированного экономического роста Ханты-Мансийского автономного округа.

«Как показывает практика, некоммерческие организации по своей природе быстрее и эффективнее реагируют на острые социальные запросы. И в Югре есть масса положительных примеров, когда именно НКО первыми приходили на помощь. За шесть лет фонд поддержал в регионе 468 социальных проектов на общую сумму почти полмиллиарда рублей. Власти региона максимально открыты к диалогу с обществом и последовательно способствуют развитию сектора НКО. За последние 3 года регион выделил на грантовую поддержку общественных инициатив 317 млн рублей, еще 211 млн рублей в качестве софинансирования добавил Фонд президентских грантов», – отметил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

Откроет День Югры и работу сессии губернатор Югры Наталья Комарова. «В регионе действует пакет мер по поддержке социального предпринимательства, социальных НКО и физических лиц. Один из инструментов – „Социальный контракт“. Он работает по принципу одного окна. Человек, входя в зону нашей ответственности, получает комплексное сопровождение единым пакетом – от предоставления мер социальной поддержки, социальных услуг до полного разрешения конкретной жизненной ситуации», – прокомментировала глава региона.

Модератором сессии выступит заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Андрей Соколов. В дискуссии также примут участие известные эксперты в области социальной политики и развития.

Выставка-форум «Россия» служит уникальной площадкой для обсуждения ключевых вопросов социального развития и демонстрации достижений регионов страны. Партнером программы выступает ВКонтакте, являющаяся основной социальной сетью мероприятия и стриминговым сервисом.


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Сегодня в 11:12, просмотров: 104, комментариев: 0
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