Скорость транспорта ограничили на югорских трассах из-за метели

В ХМАО в связи с неблагоприятными погодными условиями на ряде трасс ввели ограничение скорости для транспорта. Из-за снега, метели и ограниченной видимости двигаться разрешено с максимально допустимой скоростью 70 км/ч.

Ограничения действуют на следующих участках:

Нефтеюганск - Сургут км 43-59,

Сургут - Лянтор км 13-43,

Северный обход г.Сургут км 0-22,

Сургут-Нижневартовск км 13-34,

Восточная объездная г.Сургут км 0-23.

А/д Сургут - Когалым - гр. ХМАО км 34-245;

А/д подъезд к г.Когалым км 0-45.

Сургут - Нижневартовск км 34-99+085.

Советский - Ловинское м/р. - Талинка км 220-368.

А/д Советский - Нягань км 0-106.

А/д Советский - Югорск км 374-383.

А/д Югорск - Таежный км 391-437.