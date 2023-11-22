Скорость транспорта ограничили на югорских трассах из-за метели

В ХМАО в связи с неблагоприятными погодными условиями на ряде трасс ввели ограничение скорости для транспорта. Из-за снега, метели и ограниченной видимости двигаться разрешено с максимально допустимой скоростью 70 км/ч.
Ограничения действуют на следующих участках:
Нефтеюганск - Сургут км 43-59,
Сургут - Лянтор км 13-43,
Северный обход г.Сургут км 0-22,
Сургут-Нижневартовск км 13-34,
Восточная объездная г.Сургут км 0-23.
А/д Сургут - Когалым - гр. ХМАО км 34-245;
А/д подъезд к г.Когалым км 0-45.
Сургут - Нижневартовск км 34-99+085.
Советский - Ловинское м/р. - Талинка км 220-368.
А/д Советский - Нягань км 0-106.
А/д Советский - Югорск км 374-383.
А/д Югорск - Таежный км 391-437.