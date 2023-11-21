В пяти городах ХМАО строят новые школы

Пять новых школ появится в Югре в 2024 году. Образовательные учреждения построят в пяти городах округа, сообщает региональный департамент строительства в своем телеграм-канале.

В декабре следующего года построят школу на 900 мест в Когалыме. Сейчас рабочие выполняют обратную засыпку фундаментов, бетонируют наружные стены и колонны цокольного этажа, устраивают щебеночное основание полов подвала, монтируют опалубки для цокольного перекрытия.

В Урае строится школа на 900 мест. Учреждение площадью свыше 18 тыс. кв.м. расположится на площади 3,43 гектара.

В Нягани построят среднюю общеобразовательную школу №7 с углубленным изучением отдельных предметов и универсальной безбарьерной средой. Четырехэтажное здание, рассчитанное на 1125 мест, возведут в жилом районе «Центральный».

В Ханты-Мансийске появится школа на 1500 ученических мест. Это будет современная образовательная организация с бассейном, универсальным стадионом, спортивными и игровыми площадками.

В Сургуте продолжается строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 20А на 1500 учащихся. Свайные работы уже завершены, ведется устройство фундамента.