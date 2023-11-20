Суд обязал дочку «Роснефти» восстановить срубленный лес в ХМАО

Компанию «Самотлорнефтегаз», которая является дочерним предприятием «Роснефти», обязали восстановить срубленный лес. Соответствующее решение вынес суд после проверки природоохранной прокуратуры, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что АО «Самотлорнефтегаз» произведена рубка лесных насаждений в Нижневартовском районе на площади 2,9424 га. При этом в соответствии с требованиями действующего законодательства предприятием работы по восстановлению лесных культур на указанной площади не проведены», - говорится в сообщении.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать компанию устранить нарушения. Суд иск удовлетворил. Работы по лесовосстановлению проведены.