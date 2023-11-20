В Нефтеюганском районе отремонтировали часть региональной трассы и установили светофор

В Нефтеюганском районе специалисты завершили капитальный ремонт участка автомобильной дороги «г.Нефтеюганск - Левый берег р.Объ» Пересечение на км 7+574 с автомобильной дорогой «Подъезд к п.Сингапай». На региональной дороге появился новый светофор, сообщили в окружном управлении автодорог.

«Транспортный светофор расположен на Г-образной опоре, сигналы светофора четко различимы в любое время суток на расстоянии более 100м. Установка нового светофорного объекта позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий», - говорится в сообщении управления.

Протяженность отремонтированного участка составила 0,489 км, площадь устройства асфальтобетонного покрытия - 691 м2.