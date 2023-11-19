Новая рабочая неделя начнется с магнитной бури

В понедельник, 20 ноября, ожидается магнитная буря, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии. Первые возмущения на Солнце начнутся в ночь с воскресенья на понедельник и достигнут своего пика к 6 часам утра. Однако буря будет слабой, прогнозируют специалисты, и к 12 часам дня обстановка восстановится, пишет Fontanka.ru.

В период с 22 по 26 ноября геомагнитная обстановка также будет нестабильной, и есть вероятность новых бурь. Чтобы облегчить состояние в это время, эксперты рекомендуют метеочувствительным людям принять следующие меры:

Планируйте свой день так, чтобы остаться дома на время бури. Если возможно, избегайте важных дел и дальних поездок на автомобиле.

Регулярно проветривайте квартиру, поскольку свежий воздух играет значительную роль в поддержании нормального самочувствия.

Пейте достаточное количество чистой воды и снизьте потребление алкогольных напитков.

Если вы регулярно принимаете лекарства, не забывайте обеспечить запас препаратов.