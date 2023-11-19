Юные боксеры Сургутского района сразились с противниками из сборной Югры

В поселке Солнечный 18 ноября прошла матчевая встреча по боксу, приуроченная к 100-летнему юбилею Сургутского района. Юные боксеры сборной муниципалитета сразились с противниками из сборной Югры, сообщили в пресс-службе районной мэрии.

«Матчевые встречи - это знаковые события, которые традиционно проходят в том числе в Сургутском районе. Сегодня здесь есть ребята, которые еще не выезжали на крупные региональные соревнования. Есть те участники, которые уже на окружном уровне показывали свои умения, но далеко за пределы Югры не выезжали. Поэтому одна из главных целей - здесь, дома, «накатать» детей, чтобы они могли набрать соревновательный объем», - прокомментировал исполнительный директор РОО «Федерация бокса ХМАО-Югры» Рамиз Гадиев.

В Сургутском районе боксом занимаются свыше 800 человек. Этот вид спорта развивается во всех поселениях муниципалитета, а профессионально он представлен на базе Спортивной школы N1 и в Центре единоборств.

Матчевая встреча по боксу - ежегодное мероприятие Сургутского района. Ранее оно проходило в поселке Федоровский и в деревне Русскинской, где участие принимали представители коренных и малочисленных народов Севера.