В ХМАО усиливают меры по профилактике коронавируса на фоне роста заболеваемости

В Югре усиливают меры по профилактике коронавируса на фоне роста заболеваемости. По данным окружного Роспотребнадзора, за последние четыре недели заболеваемость опасной инфекцией выросла на 188,5%. За неделю с 6 по 12 ноября в регионе зарегистрировали 1 291 случай заражения ковидом.

Основную долю заболевших составляют взрослые в возрасте 30-49 лет, а также служащие и рабочие. Симптомы заболевания в 98 % случаев проявляются как ОРВИ, однако увеличивается доля тяжелых форм, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева. Рост заболеваемости отмечен в 16 муниципалитетах.

Для сдерживания роста заболеваемости Майя Соловьева предложила обязать руководителей оперативных штабов в городах и районах усилить меры профилактики коронавируса в сотрудничестве с работодателями. Руководителям организаций рекомендовано ввести утренние фильтры (термометрию) с целью контроля состояния здоровья работающих, организовать текущие уборки с применением дезинфицирующих средств, использование оборудования для обеззараживания воздуха, ношение масок персоналом и посетителями.

«В образовательных организациях необходимо ужесточить контроль качества утренних фильтров, а также своевременно разобщать классы и группы при отсутствии по причине болезни 20 % учащихся», — подчеркнула руководитель управления Роспотребнадзора по Югре.

Губернатор Югры Наталья Комарова поддержала введение этих мер и призвала к их строгому соблюдению.