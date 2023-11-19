Первая актировка возможна в ХМАО на этой неделе

В понедельник, 20 ноября, в ХМАО возможна первая в этом учебном году актировка. Остаться из-за морозов дома могут школьники северных районов округа, где в ночь с 20 на 21 ноября ожидаются морозы до -30 градусов. Такой вывод делают СМИ исходя из прогноза Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ночь 20 ноября -15...- 20°C, при прояснениях до -30°С. Ветер западный 3-8 м/с», - говорится в сообщении синоптиков.

Занятия в школе отменяются для учеников 1 - 4 классов при -29 градусах и отсутствии ветра. При скорости ветра 8 м/с актировка возможна уже при -25 градусах.

В прошлом году в Сургуте первую актировку объявили 23 ноября.