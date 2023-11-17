В Югре по ночам похолодает до -30 градусов

В предстоящие выходные в ХМАО будет морозно, сильных осадков не ожидается. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 18 ноября, прогнозируется переменная облачность. В отдельных районах небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, гололедно-изморозевые отложения, туман. Температура воздуха ночью составит -20-25 градусов, местами -5-15 градусов. Днем на западе столбик термометра покажет -12-17 градусов, на востоке -3-8 градусов. Ветер северо-западный.

В воскресенье, 19 ноября, синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой снег. Ночью похолодает до -14-30 градусов, днем ожидается -15-20 градусов, местами -5-10 градусов. Ветер подует со стороны запада.