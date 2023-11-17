Конкурс «Мадонна Нягани» пройдет 18 ноября

В преддверии международного Дня матери, 18 ноября, город Нягань готовится к проведению ежегодного конкурса «Мадонна Нягани – 2023». Это мероприятие, организованное в доме культуры «Западный», призвано отметить и почтить красоту и мудрость беременных женщин.

В этом году участие в конкурсе примут пять номинанток. Они продемонстрируют свои таланты и творческие способности, а также пройдут через ряд испытаний, включая ответы на каверзные вопросы детей и дефиле в вечерних нарядах. Организаторы конкурса убеждены, что это мероприятие подчеркнет особенную красоту беременной женщины и поможет ей адаптироваться к изменениям в ее социальной роли.

Для поддержания здоровья и благополучия участниц на протяжении всего события с ними будут работать профессиональные психологи и гинекологи женской консультации. Такой подход обеспечит безопасность и комфорт для будущих мам и их малышей.

«Беременность – это особенное состояние души и тела, которое выявляет в женщине естественную красоту. Главная цель конкурса – показать новый образ беременной как здоровой, активной, образованной женщины, ориентированной на счастливую семейную жизнь», – поделилась методист ГКЦ «Планета» Ольга Килина.