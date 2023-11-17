Прокуратура проводит проверку по факту избиения ребенка в Пыть-Яхе

Трое подростков избили 12-летнего мальчика в Пыть-Яхе. Прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«По предварительной информации, 12-летний мальчик пошел в продуктовый магазин , и на обратном пути его избили трое подростков. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

По данным телеграм-канала Ural Mash, мальчика избили до сотрясения мозга из-за сдачи с покупки хлеба. Подростки потребовали деньги, а когда школьник сказал, что денег нет, его жестоко избили.