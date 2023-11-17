​В Югре стало больше уголовных дел из-за долгов по алиментам

В Югре в 2023 году по сравнению с прошлым годом почти на 8% выросло число должников по алиментам, против которых возбудили уголовные дела. Всего с начала текущего года фигурантами дел стали 512 жителей округа. Это на 39 больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Югорскому снегирю» в УФССП России по ХМАО.

На сегодня в работе у судебных приставов находится 11 556 исполнительных документов о взыскании алиментов. Порядка 8 тысяч должников отказываются платить добровольно, с них приходится взыскивать деньги в принудительном порядке. С начала года приставы взыскали с должников 997 млн рублей - на 342 млн рублей больше, чем в прошлом году.

В УФСПП по ХМАО также сообщили, что больше всего неплательщиков по алиментам проживает в Сургуте - 2 142. Следом идет Нижневартовск - 2 048. Замыкает тройку антилидеров Ханты-Мансийск, где в работе у приставов находится 1232 исполнительных производства. Большинство неплательщиков - мужчины (85%).