Среди всех регионов РФ в ХМАО чаще отдают большую часть дохода на оплату жилья

ХМАО занял первое место в рейтинге регионов РФ, где люди больше всего тратят денег на жилье. По данным hh.ru, 44% опрошенных жителей Югры сообщили, что их самая большая статья расходов за месяц – это аренда жилья и/или ипотека, а также коммунальные расходы. В остальных субъектах РФ, как правило, лидируют траты на еду.

35% респондентов рассказали, что тратят существенную часть зарплаты на выплату кредитов (не ипотечных), 32% – на покупку еды. 15% югорчан большую часть своих доходов расходуют на детей. Реже всего в число наиболее крупных трат входят лечение и лекарства, образование и уход за собой (по 6%), а также транспорт и/или автомобиль, досуг и отдых, одежда и обувь (по 3%).

Расходы на аренду жилья или ипотеку преобладают среди молодых соискателей: этот пункт назвали ключевым 45% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 44% респондента 25-34 лет. При этом коммунальные расходы чаще всего являются самой большой тратой у более старшего поколения: так ответили 42% работников в возрасте 45-54 лет и 51% тех, кто старше 55 лет.