В нескольких городах и районах Югры активно улучшают качество воды

В Югре под председательством губернатора Натальи Комаровой прошло заседание координационного совета, курирующего строительство ключевых объектов инфраструктуры.

Заместитель директора департамента строительства и ЖКХ Югры Александр Барышев доложил о значительном прогрессе в строительстве жилых домов в интересах дольщиков, чьи права были нарушены. Готовность дома №2 в ЖК «Уютный» в Сургуте достигла 62,5 процента, а в Нефтеюганске готовность дома №5, мкр. 16А, блок-секция 1, составляет 71 процент.

Особое внимание на заседании было уделено реализации федерального проекта «Чистая вода». Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай сообщила, что строительство фильтровальной станции мощностью 20 тысяч кубометров в сутки практически завершено – готовность объекта составляет 96 процентов. «На площадке работают 18 человек. На объекте завершены все пусконаладочные работы по устройству системы автоматизации технологического оборудования, индивидуального теплового и монтаж технологических трубопроводов для соединения модулей фильтрации и оборудования», – отметила глава Нефтеюганска.

В Сургутском районе также достраивается водозаборное очистное сооружение в Федоровском – его степень готовности 97 процентов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Заместитель главы Октябрьского района Наталья Куклина доложила о реконструкции водоочистных сооружений в городском поселении Приобье, где уже прошел первый пуск воды, и ее качество было подтверждено Центром гигиены и эпидемиологии Югры. Также глава Белоярского района Сергей Маненков подтвердил, что строительство водоочистных сооружений в муниципалитете идет согласно плану, с активным прогрессом по основным направлениям работ.

Губернатор Югры, Наталья Комарова, подчеркнула важность этих проектов для региона, особенно для Белоярского района, и подтвердила необходимость выполнения всех работ в установленные сроки.