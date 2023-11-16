Югорские депутаты выделили полмиллиона рублей на аквариумных рыбок

Дума ХМАО планирует потратить почти 500 тыс. рублей на содержание аквариумных рыбок. Соответствующий тендер появился на сайте Госзакупок, обратил внимание «Вестник».

Согласно документации, подрядчик должен ухаживать за рыбками, которые содержатся в восьми аквариумах объемом от 150 до 600 литров. Победитель конкурса должен раз в неделю проверять состояние рыбок, температуру воды, оборудование, чистить аквариумы, менять воду и кормить рыбок, а также при необходимости проводить анализ воды на содержание вредных веществ и выезжать в течение дня на экстренные случаи.

Начальная цена контракта составляет 499 599,96 рублей. Сбор заявок на участие в конкурсе продлится до 24 ноября.