Губернатор Югры провела рабочую поездку в Советский район

Губернатор Югры Наталья Комарова продолжает серию рабочих поездок по всем муниципалитетам автономного округа. Она началась в октябре и продолжится в течение ноября. Цель этой большой работы – сбор предварительных итогов года от всех местных руководителей, а также обратная связь от жителей региона – все это ляжет в основу отчета о деятельности правительства Югры, обращения и инвестиционного послания губернатора. Очередной визит, встреча с руководством администрации и думы, а также гражданами, состоялся в Советском районе.

Муниципалитет продемонстрировал рост по ряду макроэкономических показателей, в том числе, по объему инвестиций в основной капитал. «Прогнозируем рост в 2023 году на 2,4 процента, – сказала Наталья Комарова. – Как пример приведу проект, реализованный совместно с Российскими железными дорогами и Югорским лесопромышленным холдингом, по возобновлению работы станции Соболиная и железнодорожного тупика в Советском. Открытие станции позволило сократить расходы и по перевозке готовой продукции, и по получению необходимого сырья. Этот проект инвестировался и за счет РЖД, и за счет Югорского лесопромышленного холдинга».

В 2023 году Советский район построит сразу на 61 процент больше нового жилья, чем годом ранее – 34 тысячи квадратных метров. «Это хороший показатель, высокий, и мы должны понимать, что он имеет большое значение для выполнения адресной программы переселения граждан из аварийного жилого фонда, признанного таковым до 2017 года», – указала Наталья Комарова.

Центр управления регионом указал на то, что жителей Советского района больше всего волнуют темы благоустройства, дорог, тротуаров и пассажирских перевозок. На встрече прозвучал вопрос об обеспечении электричеством СНТ «Дружба». Глава района Евгений Буренков рассказал, что компания «ЮРЭСК» реализует в муниципалитете инвестиционную программу по полноценному обеспечению энергией нескольких сотен дачных и садовых товариществ. «В 2024 году все мероприятия, связанные с сетями и подстанциями, будут завершены», – сообщил Буренков.

Жительница Советского предложила обдумать организацию летнего лагеря на базе детсадов для тех юных югорчан, которые готовятся поступать в школу. Это позволит детям лучше адаптироваться в новом учебном заведении. Наталья Комарова согласилась с разумностью этого подхода и обещала проработать вопрос о продолжении дошкольного образования вплоть до 1 сентября.

Педагог одной из школ обратилась к губернатору с просьбой продлить туристические сертификаты для школьников. Это стало для многих возможностью побывать в разных точках Югры и России. Наталья Комарова поделилась хорошей новостью – программа продлена и уже подкреплена нужным финансированием.

Во время обсуждения планов на будущее глава региона напомнила о «Карте развития Югры» – народной программе, созданной по наказам югорчан. В ней фигурируют десятки проектов из Советского района. Ближайшие из них, запланированные к исполнению: быстровозводимый спортзал и реконструкция больничного комплекса в Советском, а также благоустройство «Таежного парка» в поселке Таежном.

Наталья Комарова также заострила внимание участников встречи, что вплоть до 19 ноября жители Советского района могут принять участие в онлайн-голосовании, посвященном главным достижениям города в 2023 году, приоритетным проектам 2024 года, а также предложить свою главную тему 2024 года в Югре. Все это можно сделать на портале «Открытый регион – Югра».

«Мы многое сделали. Многое предстоит сделать. Очень важно работать и жить плечом к плечу. Мы – команда Советского района, Югры и команда президента Владимира Путина», – завершила встречу губернатор.