Глава югорского депздрава Добровольский победил во всероссийском конкурсе блогеров

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский стал одним из победителей всероссийского конкурса для блогеров «ТопБЛОГ». Он получил награду в спецноминации «Лучший личный блог политика. Авторский блог», сообщает телеграм-канал окружного правительства.

Главу югорского депздрава поздравил заместитель генерального директора АНО «Диалог» Андрей Цепелев. «Держу в руках диплом победителя в спецноминации «Лучший личный блог политика». Спасибо, «ТопБлог»!», - сказал Алексей Добровольский.

Директор депздрава ХМАО ведет телеграм-канал Доктор DDA, на который подписаны 2,5 тыс. пользователей. Там он часто рассказывает о происходящем в сфере медицины и делится своими мыслями. В одном из последних постов Добровольский критически высказался о запрете абортов. По его мнению, доступность данного вида медицинской помощи не должна снижаться, поскольку это может привести к росту летальных случаев среди женщин.