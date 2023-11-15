Творческая школа «Новые имена Югры» вновь проходит в Сургуте

В Сургуте начался двенадцатый сезон Окружной творческой школы «Новые имена Югры», предоставляющей возможность более чем 90 талантливым детям из музыкальных школ и колледжей Югры пройти мастер-классы по игре на различных инструментах. Профессиональные мастера и преподаватели из ведущих музыкальных вузов страны поделятся своим опытом и знаниями в области игры на фортепиано, флейте, скрипке, баяне, аккордеоне, домре и гитаре.

Профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Александр Тростянский подчеркнул богатство Югры талантами и постоянную ценность классической музыки как средства выражения личности.

Югра была среди первых регионов, где начала работать творческая школа «Новые имена». Церемония открытия нового сезона прошла в Сургутском музыкальном колледже, где огонь свечи, символизирующий начало мероприятия, был зажжен профессором Российской академии музыки имени Гнесиных Ровшаном Мамедкулиевым. Он уже провел мастер-класс и выразил восхищение уровнем подготовки юных музыкантов.

В рамках открытия сезона состоялся гитарный концерт Ровшана Мамедкулиева, который стал не только вдохновением для молодых исполнителей, но и музыкальным подарком для всех любителей классической музыки в Сургуте. «Очень хорошие ребята, все, конечно, разные. Для нас, мне кажется, открытие новых ребят и видеть, как развивается дело дает какую-то позитивную картину. К примеру, классическая гитара – вот я начинал в 90-х, и то, что происходит сейчас – это такой колоссальный скачок. В техническом плане, в музыкальном, в репертуарном», – отметил Мамедкулиев.