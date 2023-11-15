В Югру стали чаще прилетать фламинго

В ХМАО в последние годы наблюдается увеличение числа залетов различных видов птиц, в том числе экзотических. Так, 10 ноября жители Нягани обнаружили фламинго, стоящего в снегу на одной ноге. Позже в этот же день птицу заметили в районе реки Крестьянская, сообщили в пресс-службе окружного Природнадзора.

По оценке ряда ученых, прилет экзотических видов птиц в северные широты связан с изменением климата и расширением ареала обитания некоторых видов.

«Прилет фламинго в Югру является редким, но не уникальным событием. Например, в соседнем Ямало-Ненецком автономном округе в 2017 году была замечена целая стая из 19 розовых фламинго, которые, вероятно, мигрировали из более южных районов. А в октябре 2021 года в 15 км от Ноябрьска на территории Спорышевского месторождения нефтяники обнаружили одну особь розового фламинго», - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что, несмотря на способность фламинго адаптироваться к более холодным условиям, их выживание в северных широтах остается под вопросом. Без достаточного количества пищи и подходящего места для гнездования они могут погибнуть от голода или холода.

Прочитать о том, что делать при обнаружении раненой птицы или животного, можно здесь.