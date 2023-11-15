В ХМАО закупили автобусы на природном газе

В ХМАО поступят 76 автобусов, которые будут использовать природный газ в качестве топлива. Это позволит транспорту передвигаться даже в сильные морозы без перебоев и проезжать до 550 километров без дозаправки. Данная модель является российской.

«В Югре продолжается обновление автобусного автопарка. В общей сложности в округ поступят 76 единиц общественного транспорта. Новые автобусы российского производства будут ездить на экологически чистом топливе — природном газе, который в несколько раз дешевле дизеля», – рассказал директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Александр Лебедев во время ежегодной «Транспортной неделе» в Москве.

Кроме того, модели оснащены специальными устройствами для перевозки маломобильных граждан, системами видеонаблюдения для повышения безопасности пассажиров.