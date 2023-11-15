Тропа «ЧелоВечность» в Сургутском районе стала лауреатом национальной премии

Историко-культурный научно-производственный центр «Барсова Гора» с проектом «Туристическая тропа «ЧелоВечность» стал лауреатом Национальной премии «Патриот – 2023» в номинации «Лучший туристический маршрут». Об этом сообщает пресс-служба администрации Сургутского района.

«В этой номинации рассматривались проекты, которые направлены на раскрытие туристического и экономического потенциала природного, культурного и исторического достояния России посредством развития комфортного, безопасного и доступного туризма внутри страны», - сказано в сообщении.

Награждение победителей пройдет 9 декабря в Москве, в одном из павильонов ВДНХ, в рамках Международной выставки – форума «Россия».