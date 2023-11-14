Водоканал в ХМАО уличили в поставке некачественной воды

Роспотребнадзор установил, что образцы проб воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в поселке Высокий не соответствуют нормам СанПиН.

Представители ведомства в интересах жителей поселка обратились в суд с требованием признать действия ресурсоснабжающей организации противоправными, а также обязать ее предоставить людям качественную воду. Ответчиками по иску стали администрация Мегиона, МУП «Тепловодоканал», МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса».

Суд иск удовлетворил. «На основании данного судебного решения потребители вправе обращаться в суд с индивидуальными исками о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного противоправными действиями правонарушителя», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.