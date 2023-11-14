Заболеваемость ОРВИ в ХМАО почти на 50% выше эпидпорога

В Югре за неделю с 6 по 11 ноября зарегистрировали 89,5 случая ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения. Это на уровне предыдущей недели (+3,7%) и выше эпидемического порога на 47,4%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

В территориальной структуре доминирует население Сургута – 37,4%, Нижневартовска - 14,2%, Нефтеюганска - 9,1%. Рост заболеваемости отмечается в Урае, Радужном, Покачах, Югорске.

Заболеваемость ковидом в ХМАО на прошлой неделе составила 77,1 случая на 100 тыс. населения. Это выше уровня предыдущей недели на 19,3%. У большинства новых пациентов (98,3%) наблюдались симптомы ОРВИ, у 1,7% диагностировали пневмонию.