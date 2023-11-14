Югра принимает форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели»

16-17 ноября в Ханты-Мансийске пройдет VIII Международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели», ориентированный на тему многополярности мира. Организованный правительством Ханты-Мансийского автономного округа и фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», форум соберет более 500 участников из различных стран, включая Китай, Сербию и Белоруссию.

Форум станет площадкой для обсуждения важнейших вопросов, касающихся гражданских инициатив в многополярном мире. В программе форума предусмотрены 35 площадок с участием около 50 экспертов, включая 30 федерального уровня.

Особое внимание будет уделено круглому столу с участием губернатора Югры Натальи Комаровой и представителей международных организаций. В рамках форума состоится презентация фотовыставки «Люблю. Жду. Югра» известного дизайнера Елены Скакун, а также запуск международного марафона-проекта «Люблю. Жду».

Участники трека «Добрые люди» окунутся в мир мотивационных лекций, сессий и дискуссий, раскрывающих различные аспекты добровольчества в России и Югре. Форум также предоставит площадку для обсуждения взаимодействия крупного бизнеса и грантовой деятельности.

Одним из значимых событий форума станет запуск школы краудфандинга в сотрудничестве с платформой Planeta.ru. Это даст возможность обсудить использование краудфандинга в регионе и направления сотрудничества. На форуме также будет организована работа по измерению результатов социальных проектов, реализуемых СО НКО.

Завершением форума станет объявление победителей конкурса на грант губернатора Югры и награждение лауреатов премии «Признание» и премии губернатора для поддержки талантливой молодежи.