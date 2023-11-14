В Югре скорректировали трехлетний план по государственным программам

Правительство Югры под председательством губернатора Натальи Комаровой одобрило 24 государственные программы региона на следующий трехлетний период. «Все 24 государственные программы актуализированы, их мероприятия и показатели синхронизированы с бюджетными обязательствами на следующий период. Решение принимаем с учетом поручений, которые были сформированы в том числе по результатам встреч с гражданами», – отметила глава региона.

Одним из ключевых проектов стала комплексная пятилетняя программа «Строительство», которая объединяет существующие программы «Развитие жилищной сферы» и «Развитие ЖКК и энергетики». По словам заместителя губернатора Югры Азата Ислаева, это значимый шаг для округа, так как он позволяет объединить все строительные объекты под единым контролем, ускорить ввод важных социальных объектов и планировать бюджетные расходы более эффективно.

Цель программы «Поддержка занятости населения» – к 2030 году не допустить регистрируемую безработицу выше уровня 0,34%, увеличить долю трудоустроенных граждан через службу занятости до 70%, а также сократить число пострадавших на производстве. Кроме того, программа предусматривает прием более 200 соотечественников из-за рубежа ежегодно.

Госпрограмма «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений» также претерпела изменения, объединив две аналогичные действующие программы. Исполняющий обязанности директора департамента региональной безопасности Югры Евгений Смокарев подчеркнул, что комплекс действий, прописанный в документе, направлен на улучшение защиты населения и снижение уровня преступности.

Эти и другие государственные программы Югры вступят в силу с 1 января 2024 года.