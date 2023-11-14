Завершена вторая образовательная программа «Женщина-лидер»

В Совете Федерации России подвели итоги второго потока образовательной программы «Женщина-лидер». Программа, реализуемая мастерской управления «Сенеж» в сотрудничестве с Советом Евразийского женского форума, оказалась плодотворной, собрав участниц из различных уголков мира, включая Бразилию, Германию, Великобританию и Китай.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила свои поздравления выпускницам: «Теперь вы обладаете современными управленческими компетенциями, знаете, как запустить, как организовать, как реализовать важные социальные проекты, а главное – вы стали частью большой семьи программы «Женщина-лидер» и обрели новых подруг и единомышленниц».

Уральский этап образовательной программы «Женщина-лидер» прошел в Югре. В нем приняли участие 172 представительницы регионов УрФО, которые разработали проекты в области культуры, общественной дипломатии, добровольчества, предпринимательства.

Среди реализованных инициатив, направленных на улучшение качества жизни и развитие общества, особое внимание привлекли проекты такие, как «Рука об руку» от Людмилы Григорьевой, помогающий детям с ограниченными возможностями здоровья развивать творческие способности, и клуб робототехники и программирования «RoboBIT» от Елены Дрыгиной.

Губернатор Югры Наталья Комарова подчеркнула важность этих проектов и упомянула о предстоящем международном форуме «Катюша», который соберет выпускниц программы «Женщина-лидер» для представления их проектов зарубежным партнерам.