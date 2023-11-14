Подросток из ХМАО перевел мошенникам 60 тысяч рублей с карты матери

В Когалыме возбуждено уголовное дело о мошенничестве. От действий аферистов пострадала семья подростка, который перевел на счет мошенников 60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ОМВД города.

По словам матери 13-летнего мальчика, ее сын играл в популярную онлайн-игру и получил сообщение от имени известного блогера с предложением приобрести игровую валюту. Ребенок попросил деньги у женщины, но та отказала.

«Поздним вечером, когда женщина легла спать, подросток написал автору сообщения и спросил, как можно получить игровую валюту. Действуя по указанию аферистов, он разблокировал телефон мамы, зашел в личный кабинет банка и перевел на указанный номер сотового оператора 60 тысяч рублей», - рассказали подробности в пресс-службе полиции.

Игровую валюту мальчик не дождался. Тогда он понял, что его обманули, и рассказал о случившемся родителям