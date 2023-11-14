Водитель «Mercedes» не справился с управлением и спровоцировал аварию на трассе в Югре

Накануне, 13 ноября, на автодороге «Ханты-Мансийск-Горноправдинск» 35-летнего водителя «Mercedes» занесло на дороге, после чего он столкнулся с другим автомобилем, двигающимся по «встречке». В результате автоаварии его 19-летний пассажир и 54-летний водитель «Daf» получили травмы.

«Около 05:00 на 69 км автодороги «Ханты-Мансийск-Горноправдинск» Ханты-Мансийского района, 35-летний водитель «Mercedes», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил занос автомобиля с последующим столкновением с транспортным средством «Daf», движущимся во встречном направлении», − сообщили в пресс-службе отделения пропаганды УГИБДД Югры.

Подчеркнем, что за минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых пять человек получили травмы.