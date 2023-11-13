Масштабную реконструкцию выполнили на трассе Сургут - Лянтор

На трассе Сургут - Лянтор завершили масштабную реконструкцию участка с 21 по 33 км. Протяженность объекта составила 11,2 км. Строительно-монтажные работы велись с 2021 года, сообщает региональное управление автодорог.

«Специалисты подрядной организации расширили проезжую часть, чтобы увеличить пропускную способность и обеспечить комфортный проезд, уложили 164 тысячи квадратных метров нового дорожного покрытия, выполнили комплексные работы по пересечениям и примыканиям с автомобильной дорогой, а также работы по переустройству коммуникаций (установка футляров на нефтепроводы)», - сказано в сообщении.

Кроме того, на реконструируемом участке трассы практически заново возвели мост через р. Калинка. На отрезке с 21 по 26 км по двум направлениям движения построили 5,4 км линий электроосвещения и установили энергоэффективные светодиодные фонари. Также специалисты установили барьерное парапетное ограждение, которое разделило встречные потоки автотранспорта, что позволит снизить количество ДТП.