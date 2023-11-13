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​Югорчанам напомнили об их правах при задержке авиарейсов

Жителям ХМАО напомнили об их правах при задержке авиарейсов

​Югорчанам напомнили об их правах при задержке авиарейсов
Фото: ru.freepik.com

В Роспотребнадзоре ХМАО напомнили о правах пассажиров при задержке авиарейсов. В ведомстве подчеркнули, что информация о задержке или отмене рейса и причинах этого должна быть доведена до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту.

При этом перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги:

  • предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;
  • два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;
  • обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;
  • обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов - в дневное время и каждые восемь часов - в ночное время;
  • размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время;
  • доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы;
  • организация хранения багажа.

    • Все эти услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы.

    Ранее сообщалось, что самолет Utair не может вылететь почти сутки из Нижневартовска в Тюмень по технической причине. Рейс должен был отправиться еще вчера, но его переносили несколько раз.


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    Сегодня в 12:37, просмотров: 125, комментариев: 0
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