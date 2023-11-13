Жителям ХМАО напомнили об их правах при задержке авиарейсов

В Роспотребнадзоре ХМАО напомнили о правах пассажиров при задержке авиарейсов. В ведомстве подчеркнули, что информация о задержке или отмене рейса и причинах этого должна быть доведена до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту.
При этом перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги: предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет; два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов; обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов; обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов - в дневное время и каждые восемь часов - в ночное время; размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время; доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы; организация хранения багажа.
Все эти услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы.
Ранее сообщалось, что самолет Utair не может вылететь почти сутки из Нижневартовска в Тюмень по технической причине. Рейс должен был отправиться еще вчера, но его переносили несколько раз.