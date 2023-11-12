​Синоптики рассказали о погоде в Югре в начале рабочей недели

В первые дни предстоящей рабочей недели в Югре пройдут небольшие осадки, а ночью столбик термометра опустится до -21 градуса. Об этом сообщается на сайте Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 13 ноября, температура воздуха ночью составит -2-7 градусов, при прояснениях -12-17 градусов. Днем воздух прогреется до 0-5 градусов, местами на севере -10-15 градусов. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а также гололедные явления и туман. Ветер подует с запада.

Во вторник, 14 ноября, ночью ожидается -6-11 градусов, при прояснениях -16-21 градус. Днем столбик термометра покажет +2-3 градуса, местами -5-10 градусов. В течение дня будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшие и умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер южный.