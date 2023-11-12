Учения по спасению провалившихся людей под лед прошли в ХМАО

В Белоярском прошли учения по организации аварийно-спасательных работ при провале людей под лед. Участие в них приняли сотрудники МЧС, ГИБДД, ГИМС, больницы и «Центроспас-Югории».

Согласно замыслу организаторов, под лед на озере Школьное провалился мужчины. Участники учений отработали взаимодействие, провели аварийно-спасательные работы, оказали условному пострадавшему экстренную медицинскую помощь и эвакуировали в машину скорой помощи.

«Ежегодно находятся «смельчаки», готовые рисковать не только собственной жизнью, но и жизнью своих родных, в том числе детей. В ледяной воде в считаные секунды состояние организма и всех его жизненно-важных систем становится критичным», - отметил инспектор ГИМС Михаил Голушко.

Спасатели напомнили правила, которые помогут провалившимся в полынью людям выжить и дождаться помощи:

провалившись в полынью, максимально широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду;

ноги следует поджать, поскольку течение может уносить под лед; положите руки на лед и работайте ногами, словно быстро плывете. Это поможет принять горизонтальное положение;

упирайтесь локтями и руками, грудью наползайте на лед, постепенно вытягивая тело из воды;

постарайтесь закинуть одну ногу на лед, а потом выбраться и откатиться на безопасное расстояние.

Ранее сообщалось, что в водоемах ХМАО за период с 29 октября по 9 ноября погибли трое мужчин. Все они провалились под лед.