Трое югорчан стали победителями экологического конкурса имени Г. В. Бухтина

В ХМАО выбрали победителей экологического конкурса имени Г. В. Бухтина. Онлайн-голосование прошло с 16 октября по 6 ноября на портале «Открытый регион – Югра». На победу в конкурсе претендовали 9 человек в 3 категориях. Свои голоса за проекты югорчан отдали свыше 3 700 жителей округа, сообщает телеграм-канал регионального правительства.

Победу в конкурсе одержали три человека:

Елена Микишева из Ханты-Мансийска - в номинации «Формирование ответственного потребления и обращения с отходами».

Ольга Стыцюк из пгт Талинка - в номинации «Формирование экологической культуры в обществе и воспитания бережного отношения к природе».

Мидхат Хасанов из пгт. Радужный - в номинации «Формирование ответственного отношения к животным в целях их защиты, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности при обращении с животными».

Награждение победителей пройдет на церемонии закрытия Международной экологической акции «Спасти и сохранить». Лучшим эковолонтерам вручат денежное поощрение в размере 50 000 рублей и почетный диплом.