Югорчане смогут ездить в Китай без виз

Туристический поток в ХМАО в 2023 году увеличился на 25% по сравнению с 2022-м. Об этом сообщила губернатор округа Наталья Комарова в ходе ХХII туристского форума «ЮграТур 2023».

«По данным Росстата, за девять месяцев 2023 года туристический поток в Югру превышает аналогичные показатели 2022 года на 25%», - сказала Наталья Комарова.

По ее словам, «ЮграТур» становится площадкой по обсуждению международных бизнес-проектов в сфере туризма. «Сегодня планируются к подписанию соглашения между туроператорами Югры и Китайской Народной Республики по взаимному групповому безвизовому посещению туристических групп», — уточнила глава региона.

Также в Югре реализуют проект, содействующий развитию детского туризма. В текущем году более пяти тысяч детей отправились в путешествие по программе социальных сертификатов. В 2024 году реализация программы продолжится.

Форум «ЮграТур 2023» — главное деловое событие округа в сфере туризма. Его цель — демонстрация туристских возможностей муниципалитетов, туристического бизнеса, проектов, реализуемых в Югре, стимулирование внутренних и въездных туристских поездок, обучение, обмен мнениями и лучшими практиками в сфере развития туристической отрасли.