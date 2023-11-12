Компания из ХМАО заплатила свыше 60 млн рублей долгов по налогам

В ХМАО завершилось расследование уголовного дела в отношении исполнительного директора коммерческой организации, осуществляющей продажи жидкого топлива и других видов нефтепродуктов.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, обвиняемый предоставил в налоговую службу документы, содержащие фиктивные сведения о финансово-хозяйственных операциях с рядом предприятий. Это позволило ему уклониться от уплаты налогов в размере 39 млн рублей.

«После вмешательства налоговых и следственных органов в ходе расследования уголовного дела в бюджет государства возмещена полная сумма недоимки по налогам, а также пени и штраф. Всего в результате принятых мер бюджет Российской Федерации пополнился на 63 миллиона рублей», - отметили в пресс-службе ведомства.

После возмещения ущерба расследование уголовного дела прекратилось.