Свыше 68 тысяч человек прошли вакцинацию против гриппа в Сургутском районе

В Сургутском районе от гриппа привились более 68 тысяч человек. Благодаря этому, по оценке властей, уровень эпидобстановки в муниципалитете находится на стабильном уровне и не превышает предельных значений.

«На территории Сургутского района превышение порогового уровня не фиксируется, Роспотребнадзор об этом не сообщает. Вакцинация у нас идет в соответствии с графиком. Привились примерно 95% от тех лиц, которым необходимо привиться для формирования коллективного иммунитета», - отметил начальник отдела реализации социальных инициатив районной администрации Александр Матросов.

Вакцинация в основном происходит в прививочных кабинетах поликлиник. Школьников прививают непосредственно в медкабинетах образовательных учреждений. Также сотрудники поликлиник при наличии заявок проводят коллективные выезды на предприятия. Можно выбрать одну из двух вакцин - «Совигрипп» или «Ультрикс».