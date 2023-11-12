470 обманутых дольщиков получили жилье с начала года в ХМАО

В ХМАО с начала 2023 года ввели в эксплуатацию 6 домов для обманутых дольщиков. Восстановлены права 470 пострадавших югорчан, сообщает телеграм-канал окружного правительства.

«Совсем скоро с новосельем можно будет поздравить еще 286 семей. Сейчас ведется выдача ключей собственникам квартир ЖК «Любимый» в Сургуте. Строительство завершилось в октябре этого года» .

Сейчас в Едином реестре проблемных объектов числится 6 домов. Работы по ним ведутся в соответствии с графиком — права 672 граждан будут восстановлены, уточнили в пресс-службе правительства.

В конце октября в Сургуте началась выдача ключей дольщикам дома № 1 жилого комплекса «Любимый», расположенного на ул. Университетская, 43. До конца ноября ключи получат 286 участников долевого строительства домов № 1 и 2 указанного ЖК.