Югра первая среди регионов РФ создала собственную программу «Строительство»

Все стройки в Югре переходят под кураторство соответствующего департамента. Это позволит ускорить ввод значимых объектов и управлять всеми процессами, связанными с этим. Таким образом, округ стал первым регионом в России, в котором утвердили собственную программу «Строительство». Об этом сообщил заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев.

«Теперь все объекты строительства будут объединены единой программой и контролироваться профильным департаментом строительства и ЖКК Югры, это позволит комплексно управлять всеми стройками в округе, ускорить ввод в эксплуатацию важных социальных объектов, планировать распределение бюджетных средств на строительство приоритетных проектов для округа», — заявил замглавы региона.

Под контроль Депстроя и ЖКК Югры перейдет 181 объект здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта и других отраслей. Ведомством будут контролироваться такие важные стройки, как акушерский корпус с женской консультацией в Нягани, реконструкция больничного комплекса в Советском, детский сад в районе СУ-967 в Ханты-Мансийске и другие объекты.