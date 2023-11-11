У югорчан проверят знания по финансовой грамотности

Тюменцы, югорчане и ямальцы смогут проверить уровень своих знаний и получить персональные рекомендации о том, как правильно принимать финансовые решения и защититься от мошенников. Шестой ежегодный всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности проводят Банк России и Агентство стратегических инициатив с 1 по 21 ноября 2023 года.

Для каждого участника предусмотрен подходящий уровень сложности. Базовый – для тех, кто только начинает разбираться в финансах и хочет быть уверен, что правильно понимает основы грамотного финансового поведения. Продвинутый – для тех, кто готов к сложным вопросам и уже пользовался разными финансовыми продуктами и услугами. Вопросы зачета касаются практически всех ключевых тем из мира финансов – платежных карт, вкладов, кредитов, инвестиций, пенсий, страхования, налогов, кибербезопасности. Пройти зачет можно индивидуально или всей семьей.

Для детей младшего школьного возраста разработаны увлекательные интерактивные задания, которые в игровой форме познакомят с основными понятиями финансовой грамотности.

В 2022 году приняли участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности почти 38 тысяч жителей тюменского региона. Из них успешно справились с заданиями 90% югорчан и ямальцев, а также 85% тюменцев. В 2020 и 2021 годах показатели были существенно ниже.

Тем, кто успешно пройдет зачет, будет выдан именной сертификат. Все участники получат анализ результатов с рекомендацией по изучению дополнительных материалов, которые помогут устранить пробелы в знаниях.

Прохождение личного зачета займет не более 20 минут, а семейного – не более часа. Количество попыток прохождения не ограничено.

Регистрация и подробности – на сайте проекта.