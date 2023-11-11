В ХМАО зафиксирован завозной случай кори у ребенка из Таджикистана

В Югре выявили случай заболевания корью у несовершеннолетнего. Он зафиксирован в Нягани и является завозным – семья прибыла в округ из Таджикистана.

Как сообщает депздрав региона, сейчас ребенок находится в больницы, его родственники остаются под наблюдением. К проведению противоэпидемиологических мероприятий привлекали сотрудников Роспотребнадзора.

«Сегодня главным источником заражения для населения страны и Югры, в том числе, являются мигранты из менее благополучных территорий (Украина, Таджикистан, Казахстан и прочих)», — говорится в сообщении департамента здравоохранения Югры.

Санврачи отмечают, что корь распространяется среди местного населения из-за нежелания людей прививаться. Ранее врач рассказала корреспонденту siapress.ru о том, почему не следует бояться вакцинироваться от кори и чем болезнь может быть страшна для ребенка.