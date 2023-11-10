Губернатор Югры анонсировала рабочие визиты в Урай, Югорск, Кондинский и Советский районы

Губернатор Югры Наталья Комарова анонсировала встречи с жителями нескольких Урая, Югорска, а также Кондинского и Советского районов. Визиты запланированы на 12 и 13 ноября. «В прямом общении с вами, уважаемые югорчане, вместе определяем приоритетные направления развития автономного округа», – написала губернатора в своих социальных сетях.

12 ноября в 12:30 состоится встреча в Советском районе, которая пройдет в Центре культуры и досуга «Сибирь» по адресу: ул. Ленина, д. 12. В Югорске губернатор встретится с жителями в 17:30 в Центре Югорского спорта по адресу: ул. Студенческая, д. 35.

13 ноября в 13:00 Наталья Комарова проведет встречу с жителями Кондинского района в Междуреченском Районном дворце культуры и искусств «Конда» по адресу: ул. Волгоградская, д. 11. В тот же день в 19:00 запланирована встреча в Урае в Центре дополнительного образования на улице Ленина, д. 97.

За два часа до начала каждого мероприятия на указанных площадках представители исполнительных органов власти, муниципалитетов и фонда «Защитники Отечества» будут работать с жителями и отвечать на их вопросы.

Кроме того, губернатор напомнила о продолжающемся голосовании на портале «Открытый регион – Югра», где жители могут выбирать главную тему 2024 году в Югре, а также определять наиболее значимые достижения муниципалитетов уходящего года и приоритетные проекты на следующий год. Голосование продлится до 19 ноября.