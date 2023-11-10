Роспотребнадзор проконсультирует югорчан по услугам такси и каршеринга

Роспотребнадзор проведет «горячую линию» по услугам такси и каршеринга с 13 по 24 ноября. На вопросы югорчан ответят специалисты ведомства и юристы консультационных центров центра гигиены и эпидемиологии.

«Специалисты будут консультировать югорчан, как потребителей, так и предпринимателей по вопросам применения правил оказания транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, деятельности агрегаторов такси, а также безопасности пользования этими категориями услуг», - сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

Консультирование пройдет по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43, а также по телефону Консультационных центров для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии в ХМАО – Югре 8 (3467) 36-30-88.

Полный список контактов - на сайте Роспотребнадзора по Югре.