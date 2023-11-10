Губернатор Югры ответила на вопросы жителей Белоярского района

Губернатор Югры Наталья Комарова продолжает серию рабочих поездок по всем муниципалитетам автономного округа. Она началась в октябре и продолжится в течение ноября. Цель этой большой работы – сбор предварительных итогов года от всех местных руководителей, а также обратная связь от жителей региона – все это ляжет в основу отчета о деятельности правительства Югры, обращения и инвестиционного послания губернатора. Очередной визит, встреча с руководством администрации и думы, а также гражданами, состоялся в Белоярском районе.

На встрече Наталья Комарова отметила значительный прогресс в экономическом развитии района. «По прогнозной оценке, рост объема инвестиций в основной капитал к концу года в Белоярском районе составит 16,1 процента. Это свидетельствует о динамике роста и уверенности инвесторов в экономическом потенциале муниципалитета», – подчеркнула глава региона.

Достижения в области образования также не остались без внимания: Наталья Комарова особо выделила факт, что все дети района учатся в одну смену, и что в детских садах и школах создаются дополнительные возможности для развития. В текущем году был открыт новый центр образования естественно-научной и технологической направленностей. «Технологии, которые там предусмотрены, создают для наших детей условия и возможности для выбора профессии и получения базовых навыков в этой профессии», – обратила внимание глава Югры.

Согласно данным тепловой карты Центра управления регионом, наибольший интерес у жителей Белоярского района вызывают вопросы ремонта дорог, водоснабжения и благоустройства. В частности, пришедших на встречу граждан интересовала судьба трассы «Андра – Белоярский». И тут Наталья Комарова сообщила хорошую новость – дорога будет. «В большинстве своем мы ориентируемся на трассировку действующей дороги, так как маршрут уже проложен. У нас есть предложение, которое, на наш взгляд, сделает проект дороже за счет того, что придется строить ряд новых участков. Сейчас разрабатывается альтернативный проект, который выстроит трассировку по-другому. Возможно, это будет концессионное соглашение. Тогда и проектирование, и стройка, и обслуживание в течение эксплуатации будут осуществляться концессионером», – рассказала губернатор.

По другому острому вопросу, касающемуся чистой воды, Наталья Комарова так же сообщила о позитивных подвижках – в 2024 году пройдет реконструкция ВОС. «Готова проектно-сметная документация, контракт заключен. В конце 2024 года реконструкция должна быть завершена, объект передан в эксплуатацию. Следовательно, жители Белоярского получат воду, соответствующую стандартам», – подчеркнула глава региона.

Традиционно на каждой встрече разговор переходит к обсуждению планов на 2024 год. Главный ориентир в этом смысле – народная программа «Карта развития Югры», которая была собрана на основании многих тысяч пожеланий и наказов югорчан. От Белоярского района в нее внесены 48 инициатив, из них 20 уже реализованы. На 2024 запланирован капремонт поликлиники Белоярского, обустройство парка спорта и отдыха «Белая горка», открытие центра цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» в Полновате и многофункциональной парковой зоны в Лыхме.

В ходе встречи Наталья Комарова еще раз призвала белоярцев подключаться к нескольким важным онлайн-опросам. Жители могут поддержать лучшие проекты уходящего года и выбрать приоритет на 2024 год, а также предложить свою главную тему 2024 года в Югре. Все это ляжет в основу отчета о работе правительства Югры, инвестиционного послания и обращения губернатора к депутатам и жителям региона, которое состоится в конце ноября.

Запись трансляции встречи можно посмотреть в официальной группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».