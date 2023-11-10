Житель Когалыма забыл у подъезда сумки с документами и миллионом рублей

Полицейские Когалыма нашли две бесхозные сумки на скамейке возле подъезда дома по улице Привокзальной и обнаружили в них документы и один миллион рублей. Их коллеги оперативно установили владельца вещей, который даже не заметил пропажи.

«Полицейские сообщили о произошедшем в дежурную часть, где их коллеги оперативно установили владельца вещей и связались с ним. Оказалось, что мужчина даже не заметил пропажи. С его слов, сумки он случайно забыл на лавочке у подъезда, когда разгружал свой автомобиль», − рассказали в телеграм-канале «Полиция Югры».

Потерянное имущество вернули когалымчанину. Оказалось, что деньги он хотел потратить на покупку автокрана.