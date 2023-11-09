Глава Югры Наталья Комарова поделилась впечатлениями о поездке на форум-выставку «Россия»

Накануне губернатор Югры посетила международную форум-выставку «Россия» в Москве вместе со своими старшими внуками. Своими впечатлениями глава региона поделилась в социальных сетях.

«Главное — наш стенд. Все работает: и мамонт, и Дед Мороз со Снегурочкой, и длинный теплый шарф, и нефть в суперпроектах. И ваши, уважаемые югорчане, достижения, − говорится в сообщении. − «Путешествовала» по Родине со своими старшими внуками. Рада тому, что по ощущениям, интересам мы были «на одной волне». Наш стенд — в павильоне № 75. Приглашаю всех присоединиться к путешествию».

Подчеркнем, что основная идея экспозиции автономного округа заложена в формате прохождения квеста «Путешествие по Югре», а оформление экспозиции содержит акценты и стилистику четырех времен года. Так, осень представлена яркими красочными узорами народов ханты и манси, весна содержит в себе голубые оттенки, символизирующие слияние Оби и Иртыша, лето − зеленый мох, лесные богатства Югры, зима − белый тон, как белый снежный регион.

Югра будет представлять достижения в науке, образовании, культуре, здравоохранении, туризме в различных форматах до 12 апреля 2024 года. Особое внимание будет уделено развитию экономики, промышленности и реализации в регионе крупных инвестиционных проектов.