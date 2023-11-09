Югорчанин провалился под лед на реке Казым

В Белоярском районе ХМАО ведутся поиски мужчины, который провалился под лед на реке Казым. Об этом сообщается на сайте учреждения «Центроспас-Югория».

«Спасатели выезжали на р. Казым по сообщению: мужчина провалился под лед. Прибыв к месту вызова, спасатели встретились с сотрудниками полиции, которые обследовали предполагаемое место происшествия – следы ведут в полынью. Мужчина не найден», - говорится в сообщении.

В «Центроспас-Югории» подчеркнули, что в связи с наступлением осенне-зимнего периода возрастает опасность гибели и травматизма взрослых и детей на водоемах. Надо помнить, что безопасная толщина льда для человека составляет 10 сантиметров. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Также лед ослаблен в местах, где бьют ключи, сильное течение и стоковые воды, а также произрастает водная растительность и деревья.