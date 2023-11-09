Экс-главу югорского поселка приговорили к штрафу в миллион рублей за взятку

В ХМАО суд вынес приговор бывшему главе сельского поселения Хулимсунт Березовского района. Он признан виновным в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«Следствием и судом установлено, что в сентябре 2022 года подсудимый, являясь главой сельского поселения Хулимсунт, получил от представителя предпринимателя взятку в размере 50 тысяч рублей за изменение вида разрешенного использования земельного участка, рядом с которым расположена торговая точка», - рассказали подробности в пресс-службе.

Благодаря этому предприниматель смог продолжить торговлю алкоголем, несмотря на введенные с 1 сентября 2022 года новые правила и ограничения на такую деятельность.

Суд приговорил экс-чиновника к штрафу в размере 1 млн рублей. С учетом его нахождения под домашним арестом сумму штрафа снизили до 800 тысяч рублей. Также экс-главу поселения лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года.