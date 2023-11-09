В Югре главу нефтесервисной компании признали виновным в неуплате 200 млн рублей

Нижневартовский горсуд вынес приговор экс-главе нефтесервисной компании «Кама-нефть». Он признан виновным в уклонении от уплаты почти 200 млн рублей налогов, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«В суде установлено, что в период с 2017 г. по 2020 г. подсудимый, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью общества с ограниченной ответственностью, оказывающего услуги нефтедобывающим организациям, уклонился от уплаты в бюджет государства налога на добавленную стоимость. В результате сумма неуплаченных налогов составила 198,9 млн рублей», - рассказали подробности в пресс-службе.

Суд приговорил руководителя организации к полутора годам лишения свободы условно. Также суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с подсудимого в доход федерального бюджета суммы ущерба, причиненного преступлением.