В Югре задержали 20-летнюю девушку с крупной партией наркотиков

В Югре полицейские задержали 20-летнюю девушку, подозреваемую в покушении на сбыт особо крупной партии синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД.

Предварительно установлено, что юная югорчанка забрала наркотики из тайников, а затем должна была их расфасовать для последующего сбыта. При личном досмотре полицейские обнаружили 2 пакета с неизвестным веществом.

«Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – мефедрон массой почти 2 килограмма», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении девушки возбудили уголовное дело. На время следствия ее заключили под стражу.